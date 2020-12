Visite aux CTE de la région de Dakar : Abdoulaye Diouf Sarr redynamise les acteurs de santé.

Après la première riposte à la covid-19 apparue depuis le mois de mars dernier, le Sénégal s'en est bien sorti à travers des stratégies de riposte qui ont été saluées par la communauté internationale.



Mais depuis un certain temps, on assiste à une augmentation du nombre de cas positifs à la Covid-19, nécessitant une remobilisation des troupes.



C'est dans ce sillage que le ministre de la Santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a effectué une visite au niveau des Comités Techniques d'Établissements (CTE) de la région de Dakar, ce samedi 12 décembre 2020.





Ainsi, c'est par l'hôpital Fann que le ministre a démarré sa série de visites, avant de se rendre à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff pour terminer par l'hôpital Dalal Jamm.



Au terme de sa visite, le ministre de la Santé et de l'action sociale s'est exprimé sur la croissance du nombre de cas positifs à la Covid-19.

Selon lui, cette tournée a pour objet de dynamiser le corps médical, mais aussi de voir si les dispositifs sont en place pour se préparer à une éventuelle augmentation des cas...