Visite à la maison de la presse et à l’Aps : Le ministre de la Communication en croisade contre la désinformation.

Le ministre de la Communication et des Télécommunications a effectué sa première visite de terrain de prospection à la maison de la presse. Me Moussa Bocar Thiam après sa rencontre avec le directeur de la maison et de l’Aps s’est permis de dire devant la presse que « nous allons devoir renforcer les structures du point de vue budgétaire. Cela fait partie de nos priorités sur lesquelles nous allons travailler rapidement. Il faut adapter les outils importants pour le service public de l’information. La désinformation est aussi diverse et multiple que la bonne information. L’Aps est une structure qu’il faudra soutenir. »



Toutefois, il reconnaît que l’Aps doit avoir un siège. « Nous travaillerons pour voir dans quelle mesure nous pouvons doter notre agence d’un siège digne de ce nom. C’est la vitrine du pays qui souffre à cause de cet état de fait », promet le ministre qui rassure le personnel de s’investir pour calmer les tensions sociales qui opposent le directeur de l’Aps et le personnel.