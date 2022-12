Violence physique à l'hémicycle : L'ancienne députée Néné Marième Kane pour une révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale

Suit à l'incident de l'Assemblée nationale impliquant la députée Amy Ndiaye Gniby et deux de ses collègues de l'opposition jeudi dernier, l'ancienne parlementaire du département de Kanel, Néné Marième Kane, dénonce la violence physique exercée sur la parlementaire. L'ancienne députée de la 13ème législature a souligné que malgré les écarts de langage qui étaient notés au sein de l'hémicycle, jamais une violence physique n'a été exercée sur une parlementaire.

« La condamnation de cet acte de violence fait aux femmes parlementaires, montre bien la gravité et l'internationalisation de ce fait inédit dans notre assemblée. Nous avions toujours soutenu qu'il n'existait pas de violences physiques ou sexuelles dans notre parlement, seulement de temps en temps des écarts de langage. Les prémices étaient là quand même », regrette Néné Marième Kane.

Par ailleurs, l'ancienne députée va au-delà de la condamnation et propose une révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale en y ajoutant une charte de bonne conduite pour protéger les femmes élues. « C'est pourquoi, chères sœurs, je compte beaucoup sur vous toutes, en tant que femmes parlementaires, surtout celles de la coalition BBY, pour qu'au-delà des condamnations et des indignations, de bien vouloir porter le plaidoyer pour qu'il y ait une charte de bonne conduite dans notre assemblée pour que plus jamais une femme élue ne soit traitée de la sorte.

Cela pour restaurer la dignité et le respect des femmes politiques. Sinon c'est toute la participation des femmes à la politique et de notre loi sur parité qui en patiront. Cet appel s'adresse aux députés de BBY pour que tous ensemble, ils défendent la révision du règlement intérieur incluant tous les aspects de défense et de protection des femmes parlementaires », conclut l'ancienne députée...