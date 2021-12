Violence faite aux femmes : Penda Seck Diouf fait le procès de « cette balafre » de la société dans son tout premier ouvrage.

Pour montrer que c’est un fléau qui persiste dans la société sénégalaise, la présidente du comité de lutte contre le viol fait aux femmes et aux filles, a sorti son ouvrage intitulé : « La violence faite aux femmes nous parle… Hier et Aujourd’hui ».



Un livre qui donne la voix aux femmes pour hausser le ton et refuser toutes sortes de maltraitance, d’abus et d’indifférence face à leur cause.



Pour parler de la question de la femme qui vit ce phénomène dans la société sénégalaise, Penda Seck Diouf interroge les phases qui catégorisent cette violence sous toutes ses formes en soulignant également son impact psychologique et social.



Penda Seck Mbow, femme engagée, tenace et rigoureuse, comme l’ont temoigné ses amis et proches au cours de la cérémonie de dédicace du livre, est aussi la coordonatrice nationale de la synergie des organisations de la société civile pour l’élimination des violences basées sur le genre. Une autre raison pour justifier la sortie de cette œuvre purement dénonciatrice.



En effet, l’auteur de cet ouvrage préfacé par Bouba Diop, universitaire et homme de lettres, veut simplement faire savoir que les femmes doivent se libérer de la honte car elles doivent être considérées à tous les niveaux...