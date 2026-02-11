Violence autour de lutte : Après des échanges tendus, le gouverneur de Dakar et Siteu scellent l’apaisement


Violence autour de lutte : Après des échanges tendus, le gouverneur de Dakar et Siteu scellent l’apaisement
Le gouverneur de Dakar, Ousmane Kane, et le lutteur Moustapha Senghor, dit Siteu, ont tenu ce mercredi 11 février une rencontre visant à apaiser les tensions nées de leurs récents échanges sur la question de la lutte et de l’insécurité dans la capitale.

Ces derniers jours, une vive polémique avait éclaté après les critiques publiques de Siteu concernant d’éventuelles sanctions gouvernementales contre le monde de la lutte, dans un contexte marqué par la recrudescence des agressions à Dakar. En réponse, le gouverneur avait fermement recadré le champion, dénonçant notamment certaines publications jugées irrespectueuses sur les réseaux sociaux et rappelant la responsabilité sociale des figures publiques  .

La rencontre entre les deux hommes, organisée aujourd’hui, marque un tournant vers un climat plus apaisé. Ainsi les échanges entre les deux hommes ont permis de clarifier les malentendus, de réaffirmer l’importance du respect mutuel et d’ouvrir la voie à une collaboration constructive entre les autorités administratives et les acteurs de la lutte.

Dans un contexte où la lutte sénégalaise demeure un sport populaire et un puissant vecteur d’influence sociale, cet apaisement est perçu comme un signal fort en faveur de la responsabilité collective et de la stabilité.
Mercredi 11 Février 2026
