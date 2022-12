Violence à l’Assemblée nationale / Idrissa Seck, écœuré : « Nous nous devons de représenter dignement le peuple sénégalais! »

Le président du Conseil économique social et environnemental a, lui aussi, comme la plupart des hommes politiques, dénoncé les actes qui se sont déroulés à l’assemblée nationale mercredi dernier lors du passage du ministre de la justice.

Condamnant la violence exercée sur la parlementaire Amy Ndiaye Gniby, Idrissa Seck bannit en même temps toute forme de violence, de quelque bord que ce soit.

« Quelles que soient nos divergences, que nous ayons été heurtés ou blessés dans ce que nous avons de plus cher et de sacré, rien ne justifie la violence et plus particulièrement la violence envers les femmes », dira l’homme politique de Thiès qui se dit meurtri par cette situation. Idrissa Seck considère qu’à l’Assemblée nationale, tout comme au Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), ils se doivent de représenter dignement le peuple sénégalais.

« Ne l’oublions pas. La démocratie au Sénégal est le modèle de référence africaine et tous nous devrions contribuer à le préserver », rappelle t-il dans un bref message repris dans les réseaux sociaux.