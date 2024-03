Violence/Campagne: Des affrontements entre Forces de l'ordre et des jeunes de la coalition Diomaye Président hier soir, à Nioro

Des affrontements ont éclaté, hier soir aux environs de 23h entre les forces de l'ordre et les jeunes de la coalition Diomaye Président. Ces derniers s'étaient regroupés au niveau du rond point Nioro pour accueillir leur candidat Bassirou Diomaye Faye, annoncé à Kaolack après l'étape de Kolda. Les jeunes ont brûlé des pneus et bloqué la route pendant quelques heures avant que les sapeurs-pompiers ne viennent éteindre le feu, et débarrasser la route de ses détritus. Les FDS qui lançaient des grenades lacrymogènes en direction des jeunes, ont atteint un camion stationné au bord de la route. Des arrestations ont été annoncées du côté des jeunes patriotes de Nioro par la police.