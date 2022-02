Ville de Dakar : Les chantiers phares de Barthélémy Dias qui compte sur une collaboration de l’État central pour leur exécution

Après son installation officielle à la tête de la mairie de Dakar, Barthélémy Dias qui a décliné lors de la campagne électorale récente, son projet de « Dakar Bi Ñu Bokk », est revenu solennellement sur les grands projets qui lui tiennent à cœur pour mieux satisfaire les besoins des Dakarois.



Le nouveau maire compte d’abord proposer à l’État du Sénégal un plan de modernisation des écoles qui sont devenues vétustes. La mairie compte à ce titre, mettre en place un fonds municipal d’aide à l’orientation, à la formation et à l’insertion des jeunes. Par ailleurs, le nouveau maire estime qu’il faudra rendre Dakar propre et désengorger les voies obstruées. « La mobilité urbaine et le désencombrement constituent pour nous des piliers importants sur lequel je crois compter sur la collaboration de l’État et de celle de l’ensemble de ses services compétents », a souligné Barthélémy Dias.



En effet, ce dernier reconnaît que de gros efforts ont été fait par ses prédécesseurs au niveau de la ville de Dakar. Mais il convient de préciser, selon le nouveau maire, « que des investissements d’envergure et des moyens financiers substantiels devraient être initiés pour répondre aux exigences des administrés ».





La formation professionnelle est aussi un aspect important dans la politique locale du nouveau maire, sans oublier l’implication des entreprises privées dans les efforts de développement que le bureau municipal va déployer.



En conséquence, avec les transformations notées dans le tissu économique de la ville de Dakar, le maire Barthélémy Dias estime que le budget ne saurait stagner. D’où la nécessité de diversifier les sources de financement et de mobiliser de manière optimale, les sources de financement disponible pour permettre à la ville de Dakar de lever des fonds conséquents destinés à des réalisations urbaines d’envergure.