Victoire contre le Burundi : Aliou Cissé exprime sa satisfaction et dévoile sa stratégie…

Après la victoire du Sénégal (0-1) face au Burundi, ce lundi, le sélectionneur sénégalais, Aliou Cissé, s’est exprimé en conférence de presse sur le contenu du match et la prestation de son équipe. El Tactico a notamment souligné l'importance de cette victoire pour la dynamique de l'équipe ainsi que la proposition tactique faite par le staff technique des Lions. À l’en croire, les Lions n’ont pas véritablement évonué en 4-3-3 mais avec un système hybride basé sur un 3-5-2…



« En première période, si on avait eu plus de réussite et de précision sur les centres, on aurait pu marquer. Nous sommes satisfaits de cette victoire qui nous relance sur le plan comptable », dixit El Tactico qui se contente du minimum syndical à défaut d’une prestation aboutie de son équipe.



Par ailleurs, Cissé a également détaillé la configuration tactique de sa formation, précisant que : « Formose Mendy ce n’était pas un piston, mais plutôt un troisième défenseur. En réalité, on avait Koulibaly dans l’axe, Moussa Niakhaté comme défenseur latéral gauche et Formose à droite. Cela a permis à Ismaïla Sarr de jouer plus haut à droite, car Formose qui était en soutien a bien défendu dans son couloir. Ceci a permis à Lamine Camara et Ismaïla de bien permuter, tantôt à l’intérieur, tantôt vers l’extérieur. Je pense qu’ils ont bien combiné tous les trois. »



Cependant, le coach sénégalais n’a pas manqué de faire part de ses regrets, particulièrement sur les choix offensifs de ses joueurs « Mon regret, c’est qu’on a beaucoup insisté sur le côté gauche alors qu’on aurait pu fixer à gauche et renverser sur le côté droit avec Ismaïla. Chaque fois qu’on a eu à le faire, on a été percutants. »



Avec un cinquième match d’affilée à l’issue duquel le Sénégal ne marque qu’un seul but, le secteur offensif des Lions est dans le rouge. Un fait reconnu par Aliou Cissé lui-même : « Dans le contenu, c’est satisfaisant, mais c’est au niveau de l’efficacité offensive que nous devons nous améliorer davantage. »