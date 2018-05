Vente illégale de médicaments : « C’est honteux de parler de marché illicite en 2018 dans un pays émergent ! » (syndicat des pharmaciens privés)

Venu soutenir les jeunes pharmaciens, le docteur Elimane Ibrahima Kane, secrétaire général du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal, a justifié sa présence par les difficultés que rencontrent ses collègues. Selon lui, cette situation difficile est dûe à la mauvaise politique de l'État en la matière. Il estime que le marché illicite est un cancer et que c’est honteux qu’en 2018 dans un pays émergent, on parle de ce phénomène. Il a invité le gouvernement à penser à l’industrialisation et au secteur public...