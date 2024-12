Vengeance bancale : un ex-employé de la BOA orchestre un braquage raté à Mboro… M. Diallo et son gang risquent 15 ans de réclusion criminelle.

Un licenciement qui bascule dans l’obsession







L’histoire débute en 2019 lorsque M. Diallo, employé de la BOA de Mboro, est licencié pour des raisons non précisées. Incapable d’accepter ce qu’il perçoit comme une injustice, il rumine sa colère et élabore un projet radical : cambrioler la banque qui l’a mis à la porte.







Pour mener à bien ce plan, M. Diallo recrute quatre acolytes : I. Diallo, J. Amoussou, F. Seck et A. Samb. Ensemble, ils préparent méticuleusement leur attaque, armés de bombes lacrymogènes, de machettes et de couteaux. Leur objectif est clair : s’en prendre à la caisse de la banque en pleine journée.







Une mise en scène audacieuse mais maladroite







En janvier 2020, le groupe quitte Dakar un vendredi soir, en direction de Mboro. Bloqués par le couvre-feu à Tivaouane, ils passent la nuit sur place avant de reprendre leur route le lendemain. À leur arrivée près de la BOA de Mboro, située dans un quartier isolé, ils entament un repérage méthodique.







Vers 11 heures, le plan s’enclenche. Un membre du gang entre dans la banque sous prétexte de retirer 10 000 FCFA, tandis que ses complices neutralisent le vigile à l’aide d’une bombe lacrymogène. Mais l’opération tourne court. Les agents de la banque, alertés, opposent une résistance inattendue et préviennent immédiatement la gendarmerie de Mboro.







Pris de panique, les malfaiteurs abandonnent leur attaque et prennent la fuite. Mais leur soulagement est de courte durée. Les enquêteurs, grâce aux caméras de surveillance, identifient les suspects et les arrêtent peu après.







Devant la justice : entre aveux et dénégations







Placés sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Thiès, les cinq hommes comparaissent devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Thiès. M. Diallo, présenté comme le cerveau du groupe, reconnaît les faits mais tente de disculper ses coaccusés.







« Quand nous avons quitté Dakar, c’était pour chercher du travail aux ICS de Mboro. Mais en passant devant la BOA, l’idée m’est venue spontanément de me venger. J’en ai parlé à I. Diallo, qui a refusé de participer. C’est moi seul qui ai tout manigancé », a-t-il déclaré.







Cependant, les caméras de surveillance racontent une tout autre histoire. Les vidéos montrent les cinq hommes impliqués dans l’attaque, confondant ainsi leurs déclarations.







Un procureur intransigeant et des réquisitions lourdes







Pour le procureur de la République, l’intention criminelle est évidente. « Les prévenus ont quitté Dakar avec des armes, déterminés à commettre ce cambriolage. Malgré leurs dénégations, les faits sont établis. »







L’avocat général a requis une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour tous les accusés, les chargeant d’association de malfaiteurs, de tentative de vol en réunion avec usage d’armes et de violences.







L’affaire a été mise en délibéré et sera tranchée le 23 décembre prochain.







Le miroir brisé d’une vengeance







Le cas de M. Diallo et ses complices illustre une dérive tragique où le désir de revanche sur un employeur tourne au fiasco criminel. Licencié et submergé par le ressentiment, M. Diallo a sacrifié son avenir et entraîné quatre autres individus dans une aventure hasardeuse.