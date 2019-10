Vague de pluies à Saint-Louis / Situation inquiétante au garage Bango : Les usagers et les riverains crient leur ras-le-bol et interpellent l'autorité

La vague de pluies qui s'est abattue ces derniers jours sur la ville tricentenaire, n'a fait qu'aggraver la situation au garage Bango de la vieille ville et une partie du quartier Diamaguène de Sor.

En effet, les eaux stagnantes mélangées aux eaux provenant des fosses septiques constituent le décor dans ce vieux quartier de Saint-Louis. À cela s'ajoute une insalubrité inquiétante qui hante le sommeil des populations.

Rencontré sur les lieux, Mame Saliou Seck, mécanicien de son état, se désole de la situation qui y prévaut. "Il n'y a pas de vie saine ici. Les ordures mélangées à l'eau stagnante, ne font qu'aggraver la situation. Ce qui fait que tout le monde est malade", déplore t-il.

Mariama Ndiaye, une mère de famille qui habite au quartier Diamaguène depuis plusieurs années, a vu sa maison envahie par les eaux. "Chaque année nous vivons cette situation et personne n'est venue nous apporter soutien. Nous n'avons pas les moyens(…), j'interpelle en conséquence les autorités à nous venir en aide", souligne Mariama Ndiaye.

"Pour évacuer l'eau qui se trouve au niveau du garage Bango et une partie du quartier Diamaguène, certains propriétaires de cantine et chauffeurs ont cotisé chacun mille francs pour le pompage", confie une dame propriétaire de cantine au niveau du garage Bango, et qui se désole de l'inertie de l'autorité municipale.

En attendant que des solutions soient trouvées à cette situation du garage Bango et environs, les usagers et les riverains continuent de crier leur ras-le-bol et interpellent les autorités au premier rang desquelles le président de la République …