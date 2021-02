Vaccin anti-covid : Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr annonce le lancement de la campagne nationale de vaccination ce mardi et va prendre sa dose le même jour.

Le ministre de la santé et de l'action sociale a annoncé ce jeudi que la campagne nationale de vaccination va débuter officiellement mardi prochain. Abdoulaye Diouf Sarr sur la télévision nationale, la Rts, vient de confirmer que le terme Fast -Track va être utilisé dans le cadre de cette campagne nationale de vaccination.



Ce qu'il faut noter également, avant de procéder au lancement de la campagne le mardi, c'est que le lundi (la veille du lancement de la campagne), une commission nationale de suivi et de contrôle des opérations de vaccination va être mise en place pour garantir toutes les conditions de transparence.

Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr estime alors que cette campagne doit se faire dans la rigueur et la transparence comme l'a toujours soutenu le chef de l'État Macky Sall. "C'est pourquoi d'ailleurs, un dispositif au niveau du territoire va être mis en place", ajoute le ministre de la santé.



Concernant les régions, le ministre de la santé et de l'action sociale informe qu'elles vont débuter leur campagne de vaccination dès le mercredi car, la pharmacie nationale d'approvisionnement dispose d'un dispositif logistique performant qui lui permet d'installer les vaccins en 4 jours un peu partout dans le pays.



Le ministre de la santé et de l'action sociale affirme que des invitations vont etre lancées pour vivre des moments forts dans le cadre de la lutte sanitaire contre la covid-19. D'ailleurs, il se dit disposé à prendre dès le lancement de la campagne, sa première dose de vaccin Sinopharm.