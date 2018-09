(VIDÉO) TOUBA/ MIMI ENVOIE UNE MISSION DE SUPERVISION - La mouvance présidentielle brandit 40 000 signatures

Dans le cadre de la campagne de collecte de signatures pour le candidat Macky Sall, Mimi Touré a envoyé, mardi, une mission de supervision pour voir si les opérations de collecte se déroulent correctement.



Selon l'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga, porte-parole de la mouvance présidentielle, la délégation conduite par Omar Bâ a été surprise de noter une les 26.000 signatures demandées à la commune de Touba ont été de loin dépassées. '' Nous sommes à 40.000 signatures. Et nous comptons en collecter 40.000 autres. Les populations de Touba ont choisi de parrainer note candidat pour plusieurs raisons. Certaines l'ont fait pour le remercier d'avoir fait du 18 Safar un jour chômé et payé, d'autres l'ont fait à cause de la construction de l'autoroute Ila'a Touba... '' .

Le député Apériste de signaler que le '' pôle parrainage a saisi l'occasion pour renforcer les capacités des collecteurs.



Interpellé sur l'argent dépensé par le maire de Touba pour faire collecter des signatures, Sadaga confiera que la mouvance présidentielle n'a rien à dire par rapport à cela et qu'il faudra en parler avec le principal concerné.



Plusieurs personnalités politiques de la mouvance présidentielle ont pris part à la rencontre.