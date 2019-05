(VIDÉO) TOUBA-MBACKÉ / Le 1er Mai diversement célébré dans l'agglomération

Des travailleurs affiliés à la CNTS et à la CNTS/FC en passant par les femmes contractuelles de la mairie de Touba, le premier mai marquant la fête du travail a été diversement célébré. Dans les discours, il aura beaucoup été question de main d'œuvre locale à privilégier dans l'exécution des chantiers de l'État et de satisfaction des doléances ça et là exprimées. Les syndicalistes ont aussi parlé de syndicalisme de type nouveau avec des revendications dites '' de conquête ''. À Touba, ce sont les femmes travailleuses de la mairie de Touba qui ont été à l'honneur. Les 47 dames de la municipalité exigent plus de considération, revendiquant la part du lion dans l'exécution de différentes tâches de l'institution.