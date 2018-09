(VIDÉO) SERIGNE FALLOU MBACKÉ (And Suxali Sénégal) : ' À la place de Macky, j'aurais fait autre chose que de danser... À défaut d'être candidat, je soutiendrai... '

And Suxali Sénégal se cherche un candidat à défaut de lancer dans la scène Serigne Fallou Mbacké. La coalition déroulait ce week-end une rencontre à Mbacké pour échanger autour de la loi sur le parrainage et des modalités de mise en selle d'un candidat.



Serigne Fallou Mbacké Ibn Serigne Mbacké Sokhna Lô de préciser toutefois que l'idée première est de privilégier une candidature propre et personnelle avant de présager l'alternative de porter celle d'un autre jugé à même de porter l'offre politique de And Suxali Sénégal.



'' Nous avons l'ambition d'aller à l'élection présidentielle. Si l'idée n'est pas retenue en dernière instance, nous allons trouver un candidat parmi les postulants. Nous avons une offre politique. '' Seulement, le Mbacké-Mbacké dira davantage miser sur l'opposition qui semble le mieux répondre aux exigences de sa coalition. " Notre option est de travailler avec l'opposition. Un changement à la tête de ce pays est obligatoire. Il faut qu'on restaure la démocratie, la confiance, la dignité. Il y a un recul démocratique dans ce pays. Le Sénégal ne mérite pas ce recul au vu de l'héritage consistant du Président Wade dans ce domaine. ''



Interpellé par la presse sur cette vidéo qui montre le Président Macky Sall en train d'esquisser des pas de danse, Serigne Fallou Mbacké se voudra ferme. Si j'étais à sa place j'aurais fait autre chose que danser. Je serais plutôt préoccupé à lutter contre le chômage, l'immigration clandestine. J'ai comme l'impression que Macky Sall a d'autres priorités que le développement du Sénégal. Il ne semble pas être au courant des difficultés vécues par les populations Sénégalaises. ''



Interrogé sur la révocation de Khalifa Sall de ses fonctions de maire de Dakar, Serigne Fallou Mbacké parlera d'excès de pouvoir du fait que la procédure judiciaire enclenchée n'est, selon lui, pas encore achevée.