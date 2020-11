(VIDÉO) OCASS EN ÉBULLITION / Les commerçants refusent de payer les patentes et mettent en cause le maire.

Les commerçants du marché Ocass de Touba ont décidé de ne pas payer les patentes, préférant fermer leurs boutiques. En plus de recevoir des factures plus élevées que d'habitude, ils ont signalé avoir jadis reçu des promesses du maire Abdou Lahad Kâ selon lesquelles ces patentes ne seraient pas exigées à cause de la pandémie de la Covid-19. Reportage !