Urgence sanitaire : Les vétérinaires lancent un cri d’alarme contre l’exercice illégal de la médecine vétérinaire au Sénégal

Le Syndicat des médecins vétérinaires du Sénégal (SMVS) s’alarme de l’essor de l’exercice illégal de la médecine vétérinaire, un phénomène qu’il juge dangereux tant pour la santé animale que pour celle des humains. Dans une déclaration marquante, Alioune Badara Kane Diouf, secrétaire général du syndicat, a appelé les autorités à prendre des mesures immédiates pour contrer cette pratique préoccupante. “Nous appelons le Président Bassirou Diomaye Faye, son Premier ministre et tous les acteurs concernés à agir pour mettre fin à ce phénomène qui risque de causer de nombreux décès dans notre pays”, a-t-il affirmé, comme rapporté par L’Observateur.



La rencontre avec la presse a pour objectif de sensibiliser le public sur la vente illicite de médicaments vétérinaires et l’exercice illégal de la profession. Alioune Badara Kane Diouf a souligné les dangers associés à ces pratiques, notamment la présence de résidus de médicaments vétérinaires dans les denrées alimentaires, ce qui constitue un véritable risque pour la santé publique. “Ces agissements mettent en péril la vie humaine en plus de celle des animaux”, a-t-il averti.



Face à cette situation alarmante, le syndicat appelle à une prise de conscience collective et à des actions concrètes pour préserver la santé des Sénégalais et garantir un exercice vétérinaire conforme aux normes.