Universités / Bureaux-conteneurs : Les précisions du ministère de l’enseignement supérieur

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’innovation, pour accompagner l’orientation des nouveaux bacheliers dans les universités et établissements publics, s’engage à exécuter des projets à l’UCAD :

Pour la première phase sur le budget de 2019, il est prévu de faire dans un délai de 2 mois la construction de 4 blocs de bureaux :



1x7 Faculté des Lettres ; 1x5 Faculté des Sciences ;



1x4 Faculté de Droit ;



1x4 Faculté des Sciences Economiques



Contrairement aux allégations parues dans la presse et relatives à la présence des bureaux -conteneurs derrière la BU de l’Ucad, nous tenons à préciser que, conformément à une pratique très répandue dans plusieurs habitations et universités dans le monde, ces blocs ne constituent qu’une ossature très solide et seront habillés à l’intérieur en laine de verre pour l’isolation et en BA 13 pour la finition avant d’être peints. Le sol sera revêtu de parquets en bois sapin. Les fenêtre et portes seront en aluminium.



A l’extérieur, la Casquette et l’ensemble du châssis seront habillés en Alucobond blanc. Les images ci-dessous illustrent la qualité et l’esthétique de tels équipements



Pour rappel, l’option d’aller vers des préfabriqués ou conteneurs modélisés est motivée par la seule volonté de mettre les professeurs dans de bonnes conditions, en attendant la livraison des bureaux définitifs prévus dans les chantiers en cours de construction.



En effet, les travaux en cours permettront de :



• Livrer, dans un délai de 3 mois, deux amphis (1500 places chacun) avec des estrades et chaises adaptées, suite à la réhabilitation du chapiteau de la Faculté des Sciences. Il sera ainsi fonctionnel à toute heure



• de faire les mêmes opérations de réhabilitation du chapiteau de la Faculté des Sciences Politiques et Juridiques



• livrer, dans un délai de 4 mois, les 27 laboratoires.



Pour la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 2 niveaux du nouveau bâtiment leur ont été rétrocédés (par l’Office du bac sur instruction du MESRI). Leur équipement (commande en cours) permettra la mise à disposition de 28 bureaux entièrement équipés, d’une grande salle (avec rayonnage, tables de lecture et ordinateurs) pour une bibliothèque de tous les Départements permettant la récupération de 11 salles de cours (anciennes bibliothèques départementales).



Le MESRI, à partir du budget 2020, reprendra la construction du chantier (R+2), à l’arrêt depuis 2015, pour un montant estimé à 200 millions.