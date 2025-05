Université Iba Der Thiam de Thiès : la Coordination SAES–Thiès décrète 72 heures de grève non renouvelables du vendredi 16 au lundi 19 mai 2025

Dans un communiqué rendu public, la coordination SAES–Campus de Thiès a dénoncé ce qu'elle considère comme des dérives à l’UIDT et a exigé des mesures immédiates. « Depuis le 1er janvier 2024, l’ENSA a quitté l’UIDT en laissant dans son sillage un budget conséquent, représentant 31 postes d’enseignants-chercheurs et 47 postes de PATS. À ce jour, aucun recrutement n’a été effectué, en dépit de l’urgence académique et institutionnelle. »



Ainsi, elle a fustigé « l’état catastrophique des infrastructures pédagogiques et administratives, notamment à l’UFR Santé, UFR SES et UFR SET », et a exigé « un audit indépendant sur l’utilisation réelle du budget transféré par l’ENSA ». Dans la foulée, ladite Coordination a déploré la création d’une nouvelle UFR des Sciences Agronomiques, Agroalimentaires et Environnementales, sans validation du Conseil Académique, comme l’exige l’article 20 du décret n°2021-1504. « Cette décision est illégale, nulle et non avenue, tant qu’elle ne respecte pas les procédures de gouvernance universitaire. »



Poursuivant, la coordination a condamné « la prolongation illégale de PATS à la retraite, alors que de nombreux jeunes qualifiés attendent un emploi », s’est opposée fermement à « la coupure arbitraire des primes d’encadrement pour les Assistants, jamais versées pour certains depuis leur recrutement », et a exigé « leur paiement rétroactif ».



Ainsi, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase reste « la mise en œuvre d’une fouille systématique du personnel (PER et PATS) à l’entrée du campus. Cette mesure, attentatoire à la liberté individuelle et à la dignité du personnel, est inacceptable dans un lieu de savoir. » « Ce mercredi 14 mai 2025, la ligne rouge a été franchie : un camarade chargé des revendications a été violemment agressé par les vigiles du Recteur à la descente du travail », a-t-elle regretté.



Fort de ce constat, la Coordination SAES–Thiès, en concertation avec le SUDES, décrète 72 heures de grève (non renouvelables), du vendredi 16 au lundi 19 mai 2025, avec une Assemblée Générale convoquée le même jour...