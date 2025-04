Un démocrate prononce un discours de plus de 24 heures contre Trump au Sénat, record battu

L'élu démocrate Cory Booker a battu mardi le record du plus long discours au Sénat américain en s'élevant pendant plus de 24 heures et 18 minutes contre les politiques menées par Donald Trump.



Le discours marathon du sénateur du New Jersey (nord-est) s'est fait sans pause pour les besoins naturels ni possibilité de s'asseoir, comme le veulent les règles du Sénat américain. Il a effacé des tablettes le record de 1957 de Strom Thurmond, un sénateur de Caroline du Sud pro-ségrégation qui s'opposait à une loi historique sur les droits civiques.