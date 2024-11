Un Jeune étudiant entre ombres et lumières : 1 Mois de prison ferme pour détention de Haschich

Dans une décision qui met en lumière les dangers de la consommation de drogue parmi la jeunesse, Ndiaga Pierre Seck, un étudiant de 19 ans, a été condamné hier, lundi 4 novembre 2024, à un mois de prison ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Selon Les Échos, ce jeune homme a été interpellé avec six képas de haschich, ce qui lui a valu une condamnation pour détention de drogue en vue de l’usage personnel.



Ndiaga, inscrit en licence 3 dans une école supérieure technique, a frôlé une peine de six mois de prison ferme, requise par le procureur. Il a finalement été jugé pour détention simple après que les faits d’offre ou de cession, qui lui étaient initialement reprochés, aient été disqualifiés. Le jeune étudiant, originaire des Hlm 5, a reconnu sa consommation de drogue, déclarant que les substances étaient destinées à lui-même et à ses cousins.



Lors de son audition, il a expliqué : “J’avais la drogue entre mes mains. C’était pour nos consommations.” Selon ses dires, il avait acheté les six képas à 10 000 F CFA dans le quartier des Hlm 2, après avoir été envoyé par un ami de son cousin. Bien qu’il ait plaidé sa bonne foi et souligné qu’il était un consommateur, le procureur lui a rappelé qu’il était seul au moment de son interpellation.



La défense de Ndiaga a tenté de faire valoir sa naïveté et le soutien de sa famille, arguant qu’il n’était pas un dealer mais un jeune en quête d’identité. Les avocats ont appelé à la clémence, en soulignant que cet incident était une erreur de jeunesse.



Finalement, le tribunal a condamné Ndiaga Pierre Seck à un mois d’emprisonnement ferme, une décision qui rappelle les conséquences tragiques que peut avoir la drogue sur l’avenir des jeunes. Ce verdict pourrait servir d’avertissement à d’autres étudiants sur les dangers de la consommation de substances illicites.