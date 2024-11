Ucad: le Syndicat des Valeurs pour les Travailleurs (SV/TES) réclame des moyens pour un campus social digne

Le Syndicat des Valeurs pour les Travailleurs de l’Enseignement supérieur SV/TES a tenu, ce mercredi , à l’Université Cheikh Anta Diop, une Assemblée Générale constitutive. La création de ce nouveau syndicat a pour but de défendre les droits et les conditions de travail des employés du campus social de l’ UCAD, a fait savoir le secrétaire général, Abdoulaye Gassama.



Face à une situation qu’ils jugent critique, les membres du SV/TES ont exprimé leurs revendications en matière de reconnaissance, de moyens financiers et de matériel. Les travailleurs dénoncent un budget insuffisant et des équipements inadaptés qui, selon eux, entravent gravement leur capacité à accomplir leur mission.



Les camarades de Abdoulaye Gassama, membres du SV/TES réclament donc une réforme urgente, avec des actions concrètes et immédiates pour pallier les manques actuels. Pour eux, l’amélioration des conditions de travail du campus social est essentielle afin de garantir et de permettre aux aux étudiants et aux travailleurs d’exercer leurs fonctions dans un environnement adéquat et respectueux.