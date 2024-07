Ucad-Pavillon A: En colère, les étudiants organisent un concert de casseroles...

Les étudiants du pavillon A de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) ont organisé, hier, mercredi 17 juillet 2024, dans l'après-midi, un concert de casseroles pour dénoncer leurs maux. Dans un communiqué, le collectif déplore le manque répétitif d'eau, l'absence de Wifi et le manque d'éclairage dans ce site du campus. Pour le collectif des étudiants du Pavillon A, leur vocation est la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants. Notons que ceci est le premier concert de casseroles à l'Université Cheikh Anta Diop sous le régime du Président Bassirou Diomaye Faye et sous l'administration du Directeur général du Coud, Ndéné Mbodji.