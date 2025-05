US Monastir s’impose avec autorité : Le Coach Vasco Curado salue le caractère de son équipe

Suite au triomphe du US Monastir face à l'ASC Ville de Dakar (77-68), le coach Vasco Curado a pris la parole lors d'une conférence de presse, mettant en avant la ténacité et la volonté de ses athlètes. À l'opposé de leur performance précédente qu'il a qualifiée de décevante, Curado a observé une équipe focalisée, dominante et collectivement robuste. « Ils ont fait preuve de caractère aujourd'hui », a-t-il affirmé, manifestement content du comportement affiché sur le terrain. Il a loué une prestation bien équilibrée, tant offensivement que défensivement, ainsi qu'une conduite collective du jeu qui a permis à des joueurs comme Osiris Eldridge (22 points) et Babacar Sane (13 points) de se démarquer sans être les seuls acteurs majeurs du jeu.







En réponse à la question concernant la composition de l'équipe pour les Playoffs de la BAL 2025 en Afrique du Sud, l'entraîneur portugais a indiqué qu'il n'y a rien d'arrêté, mais que 90% de l'équipe actuelle devrait être présente. Pour l'instant, il met l'accent sur le maintien de la concentration de ses joueurs sur leurs buts nationaux, notamment la Coupe et le championnat tunisien, avant de passer à la préparation des Playoffs. Selon Vasco Curado, le travail d'équipe est l'élément déterminant de la réussite de Monastir.