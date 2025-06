UCAD : l’étudiant Fallou Mbaye tombe avec 61 cornets de chanvre

Un réseau de trafic de chanvre indien a été démantelé au cœur du temple du Savoir. Cette mafia, bien implantée dans l'enceinte de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, était gérée par deux étudiants.



À la faveur d'une parfaite organisation clandestine, les deux étudiants caïds parvenaient à fructifier leur business en s'évertuant à se jouer de la vigilance des préposés à la sécurité du temple du Savoir. Seulement, informe l’Observateur, à ce jeu, ce n'était qu'une question de temps, avant que ce commerce illicite ne soit détecté par les hommes du commissariat de police du Point E. L'opération d'infiltration menée en début de ce mois, en intelligence avec le service de sécurité de l'Ucad, a rapidement porté ses fruits. L'un des étudiants, caïd de ce trafic de drogue, est formellement identifié, puis appréhendé dans l'enceinte du campus universitaire. Surveillé de près, le capo du trafic de drogue à l'Ucad tombe avec un restant de stock de 41 cornets de chanvre. Déféré au parquet et attrait devant une juridiction de jugement du tribunal de Dakar; il a été condamné à 2 ans ferme.



Conscient de l'ampleur du phénomène au sein du temple du Savoir, les hommes du commissaire Sow choisissent de maintenir la même stratégie de surveillance et d'infiltration afin de venir à bout du probable repreneur du trafic. Toujours en infiltration, les limiers pistent l'étudiant Fallou Mbaye, indexé comme étant le repreneur de ce business clandestin. Natif de la ville de Mbacké où il a vu le jour le 10 décembre 2001, Fallou Mbaye qui crèche au campus de l'Ucad sera, à son tour, filé puis piégé par les limiers qui parviennent à l'appréhender au pavillon M. Il détenait par devers lui un total de 61 cornets de chanvre. Sous bonne escorte, il est acheminé au commissariat de police du Point E et placé en garde à vue. Il sera présenté, aujourd'hui, au procureur du tribunal de Dakar.