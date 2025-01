Tunisie : Ouverture d’une enquête sur une transaction financière immobilière suspecte qui secoue l’Etat

L’Unité nationale d’enquêtes en crimes financiers complexes (UNEFCFC) de Tunisie a ouvert, à l’été 2023, une enquête sur une transaction financière controversée impliquant deux hommes d’affaires: Youssef Zarrouk et Mohamed Idriss Ghodbane. Cette procédure fait suite à une dénonciation adressée en mai 2023 à la ministre de la Justice, Leila Jaffel, mettant en cause des « transactions financières non transparentes » qui menaceraient la sécurité de l’État.







Selon les informations d’Africa Intelligence du 10 janvier, Youssef Zarrouk, âgé de 80 ans et qualifié de marchand d’armes dans la dénonciation, aurait vendu en 2018 une villa située à Sidi Bou Saïd à Mohamed Idriss Ghodbane pour un montant de 6 millions d’euros. Toutefois, seulement 2,7 millions d’euros auraient été déclarés aux autorités tunisiennes, tandis que le reste aurait été transféré vers des comptes bancaires étrangers appartenant à Zarrouk. Ces fonds auraient été utilisés, selon les accusations, pour financer des campagnes de diffamation contre le président Kaïs Saïed et des institutions tunisiennes.







Les enquêteurs ont tenté de convoquer Mohamed Idriss Ghodbane, actuellement résidant à Dubaï, sans succès. En décembre 2023, Maryam Ghodbane, sœur de l’homme d’affaires, a été interrogée et a nié toute implication de son frère dans des malversations, affirmant que la transaction avait été réalisée via une agence immobilière. Youssef Zarrouk, de son côté, a également rejeté toute accusation de malversation, déclarant que la vente de la villa avait été effectuée dans le cadre légal.







Un rapport de la police a été soumis à la justice en janvier 2024, conduisant le procureur de la République à ordonner en mai 2024 des investigations supplémentaires. Ces dernières impliquent la garde nationale et portent sur des comptes bancaires et des propriétés liées à Mohamed Idriss Ghodbane et sa famille.







À noter que Youssef Zarrouk, ancien réfugié en France depuis les années 1990 et proche des réseaux du régime de Ben Ali, est une figure controversée. Il avait été impliqué dans des affaires de détournement de fonds et est aujourd’hui au centre d’un scandale impliquant une villa de Sidi Bou Saïd, ayant accueilli par le passé des personnalités influentes, telles que Pierre-Philippe Pasqua, fils de l’ancien ministre français de l’Intérieur Charles Pasqua.