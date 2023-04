Transhumance : Pastef sort du silence et clarifie la situation après le ralliement de Maguette Diouf Sarr au camp Présidentiel

Ainsi, dimanche dernier, au cours d'une conférence de presse tenue dans un hôtel de la place, Maguette Diouf Sarr, adjointe au maire de Keur Massar Nord et d’autres responsables politiques de la même localité avaient déclaré leur nouvelle flamme envers le président Macky Sall.



En effet, Madame Maguette Diouf Sarr avait annoncé : « On veut la paix dans notre pays. On ne peut pas développer un pays, s'il n’y a pas de paix. Keur Massar est un nouveau département, nous voulons des infrastructures, des financements pour nos femmes.(…) Nos jeunes, la plupart sont arrêtés et mis en prison,(…) nous avons vu les réalisations du président Macky Sall, c’est pourquoi nous avons décidé de l’accompagner dans ses projets pour la présidentielle de 2024... »



Ce qui a entraîné la réaction de ses anciens camarades. Ainsi, selon la vice-présidente des femmes de Keur Massar, madame Maguette, Diouf Sarr n’est pas membre de Pastef, la vraie responsable des femmes qui représente le département se nomme Ramatoulaye Ndong. Toujours selon madame Mbène Faye, membre de Pastef : « Madame Maguette Diouf Sarr est la 9ème adjointe au maire de Keur Massar. Mais elle est membre de la plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Bëgg de Cheikh Tidiane Dièye. Je ne reconnais personne dans la vidéo des femmes démissionnaires. Madame Maguette Diouf Sarr est élue sous la bannière de ce mouvement. Elle avait déclaré qu’elle était membre de Pastef avant de rejoindre le Benno. Mais cette dame n’est pas identifiée dans nos rangs. Je pense que les leaders de Benno ont approché cette dame. Mais qu’ils sachent qu’ils n’ont pas pris un gros poisson », déclare madame Faye devant la presse pour clore le débat...