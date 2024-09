Transfert d'actifs de la CDC à Air Sénégal : « Les 23 milliards investis par la CDC produisent plus… » (Fadilou Keita)

Le directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation (Cdc), Fadilou Keita, lors de l’émission Grand Jury, a épluché l’affaire sur le transfert des actifs de la Cdc à Air Sénégal au ministère des transports. « La CDC reçoit des ressources qu’elle est en train de sécuriser, de fructifier et d’investir. » La CDC devait faire du portage. « C’est-à-dire qu’on devait vite investir et au fil du temps nous désengager au profit des privés sénégalais », explique Fadilou Keita. Qui soutient : « On a 23 milliards immobilisés sur ce projet logé dans le portefeuille du ministère des infrastructures ». « Nous ne sommes qu’administrateurs, nous n’avons pas de poste de PCA, nous ne tenons pas la gouvernance alors que nous sommes actionnaire unique à bord. » Je pense que ce qui serait plus logique, c’est que ce projet puisse continuer à être géré par ce ministère. En contrepartie, les 23 milliards investis par la Cdc qui ne produisaient plus depuis quelques années puissent être remis à la Cdc et qu’on puisse les mettre dans des secteurs beaucoup plus prioritaires », a-t-il tenu à expliquer.