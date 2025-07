Traite des personnes à Joal : une femme interpellée, trois jeunes filles mises à l’abri

Une importante opération menée par l’antenne de Saly de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et Pratiques Assimilées (DNLT) a permis, ce 4 juillet 2025, l’interpellation d’une femme de nationalité étrangère pour association de malfaiteurs et traite des personnes.





L’enquête a été déclenchée à la suite de la mise à disposition, le 1er juillet, d’une dame par la DNLT de Kédougou.

Celle-ci a révélé avoir été exploitée sexuellement pendant plusieurs mois à Joal, dans le quartier Caritas, par une compatriote.

Elle a affirmé avoir finalement remboursé 2,5 millions FCFA à son exploiteuse pour recouvrer sa liberté et pratiquer la prostitution de manière indépendante à Kédougou.



Elle a aussi confié que d’autres jeunes femmes nigérianes étaient toujours sous emprise, et a accepté de collaborer pour permettre leur libération.



• Arrestation de la suspecte principale à son domicile,

• Trois jeunes filles mises à l’abri, présumées victimes de traite,

• Saisie d’éléments financiers laissant apparaître un gain de 3,9 millions FCFA pour la mise en cause,

• Blocage d’un compte Mobile Money contenant plus de 1,4 million FCFA, soupçonné d’être lié au réseau.





La suspecte a été déférée le 4 juillet à 9h00 devant le Procureur de la République de Mbour.

L’enquête est toujours en cours pour identifier d’autres complices et victimes potentielles.