Tragédie à Thiaroye : une fête de baptême vire au drame, Khardiata Ba s’effondre et meurt subitement

Un événement joyeux s’est transformé en un drame bouleversant ce dimanche 29 décembre 2024, au quartier Messéré de Thiaroye, où une femme de la trentaine, Khardiata Ba, a tragiquement perdu la vie lors d’un baptême. Venue de Bargny pour assister à cette fête, Khardiata n’aurait jamais imaginé que sa journée se terminerait dans une telle tragédie.







Une journée festive qui vire à la catastrophe







Comme le rapporte L’Observateur, la journée avait commencé comme prévu : des membres de la communauté de ressortissants d’un pays voisin étaient venus des quatre coins de la banlieue dakaroise pour célébrer un baptême. Khardiata Ba, accompagnée de sa mère et de ses sœurs, était présente parmi les invités et participait activement aux festivités, discutant et se mêlant aux autres participants. Rien ne semblait annoncer la terrible tournure des événements à venir.







Après avoir partagé un déjeuner avec les autres invités, elle se retire sous une bâche aménagée à cet effet pour se reposer. À 18h30, alors que la cérémonie battait son plein, elle s’assoit, observant les invités qui dansaient au rythme de la musique. Mais soudainement, sans avertissement, Khardiata se lève et s’effondre. À première vue, cela semblait être un simple malaise. Mais lorsqu’elle se relève, elle tombe à nouveau, plus gravement cette fois.







Le drame se confirme







Les premiers secours interviennent immédiatement, tentant de la stabiliser, mais Khardiata s’effondre une fois de plus, cette fois dans une chambre où elle suffoque et décède dans les minutes qui suivent. La fête, autrefois joyeuse, se transforme alors en une scène de tristesse.







Alertée, la police se rend sur les lieux pour effectuer les premiers constats. Lors d’un interrogatoire, la mère de la défunte révèle que Khardiata souffrait d’une maladie, bien qu’elle n’ait pas donné plus de détails sur la nature de celle-ci. Le corps sans vie de Khardiata Ba a été transporté à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, où une autopsie sera réalisée pour déterminer les causes exactes de sa mort.