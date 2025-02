Trafic de faux billets : deux faussaires arrêtés à Keur Massar avec plus de deux milliards en faux billets

La rédaction de Dakaractu a pris connaissance d’un communiqué de la Gendarmerie nationale annonçant l’arrestation de deux individus impliqués dans un vaste réseau de contrefaçon monétaire.



La traque des faussaires porte ses fruits. Dans la nuit du 13 février 2025, aux environs de 22 heures, la brigade de recherches de Keur Massar a procédé à l’interpellation de deux individus impliqués dans un trafic de faux billets. Selon le communiqué de la Gendarmerie nationale, cette opération a permis de saisir un important lot de billets contrefaits, dont la contre-valeur est estimée à plus de deux milliards de francs CFA.



Cette saisie démontre l’ampleur du réseau auquel appartenaient les deux suspects. La contrefaçon de billets de banque constitue une menace sérieuse pour l’économie et la stabilité financière du pays, et les autorités ont intensifié leur lutte contre ce phénomène.



Toutefois, l’enquête est loin d’être bouclée. Les investigations se poursuivent pour démanteler l’ensemble de la filière et identifier d’éventuels complices.



La Gendarmerie nationale réaffirme ainsi sa détermination à lutter contre la délinquance financière et les réseaux de contrefaçon, qui portent un grave préjudice aux citoyens et à l’économie nationale.