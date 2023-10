Tournée économique à Thiès : Après Saint-Louis et Louga, le Premier ministre Amadou Bâ se rend dans la capitale du rail

Le président Macky Sall s’était rendu en février dernier dans la région de Thiès dans la perspective de faire l’évaluation de l’exécution des engagements formulés en 2014.

Ce samedi, ce sera au tour de l’actuel Premier ministre Amadou Bâ de se rendre dans la capitale du rail pour la mise en œuvre et le suivi des projets du gouvernement. Après son passage dans les régions de Saint-Louis et de Louga, l’occasion se présente pour le chef du gouvernement de faire le tour de la région de Thiès.



En 2014, le président Macky Sall avait annoncé plus de 447 milliards de francs cfa dans le cadre du programme triennal d’investissements publics. Un programme qui comprenait un financement additionnel de plus de 200 milliards de francs CFA pour la période 2015-2017.



En tant que Premier ministre, Amadou Bâ avait marqué par sa présence la tournée économique dans la région de Thiès en février 2023 durant laquelle le président Macky Sall avait procédé à la validation du programme d’investissement de la région sur la période 2023-2025. Ce programme est estimé à 1500 milliards FCFA et articulé autour de 20 priorités phares. Lors de cette visite qui durera 5 jours, le chef du gouvernement visitera les ouvrages, chantiers, infrastructures ainsi que les acteurs socio-économiques de la région.