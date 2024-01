Tournée Économique en Casamance : Le Pm Amadou Ba visite le chantier de la route Sénoba-Ziguinchor-Mpack

À l'occasion de la deuxième journée de sa tournée Économique en Casamance, le Pm Amadou Ba a visité, ce lundi 15 janvier 2024, l'état d'avancement du projet de réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor-Mpack et de désenclavement des régions Sud. Un projet qui revêt un cachet particulier en termes d'équité territoriale et d'intégration.

Selon la note parvenue à Dakaractu, le chef du gouvernement a apprécié le niveau d'exécution satisfaisant de cette infrastructure majeure pour le désenclavement des régions de Casamance, qui plus est, un axe important du corridor routier transafricain numéro 7 Dakar-Lagos.

En effet, détaille le document, "d'un coût de 115 milliards FCFA, cette route est d'ailleurs identifiée comme un levier incontournable du développement économique et social de la sous-région. Le projet comprend 217 km de routes revêtues et 95 km de pistes de connexion. Il est également prévu de réaliser des aménagements connexes constitués, entre autres, d’infrastructures socio-économiques et marchandes, de voiries (6 km ), de salles de classe, des parkings gros porteurs et d’appui aux groupements de femmes et des jeunes, notamment pour la valorisation des productions agricoles."