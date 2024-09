Tivaouane : Serigne Mansour Sy Dabaakh appelle au retour aux valeurs et au respect mutuel entre adeptes de toutes confessions

C’est en présence de toute la Hadra Tidiane de Tivaouane, que le ministre de l’intérieur a été accueil avec sa délégation dépêchée par le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye. Comme l’année dernière, c’est Serigne Mansour Sy Dabaakh qui a adressé aux autorités, le message du Khalife Serigne Babacar Sy Mansour. « C’est la réussite de toute l’humanité de célébrer cette nuit du prophète Mouhamed (PSL). Le tout puissant a fait que nous soyons dans ce monde avec nos diversités et différences. Il nous faut donc du respect, de la loyauté et un dévouement mutuel entre les adeptes de toutes les confessions qui puissent exister sur terre » a indiqué le guide religieux et porte-parole du Khalife qui a même, dans une démarche pédagogique, rappeler les actes de bienfaisance d’Elhadj Malick Sy Mame Maodo qui faisait même des sacrifices pour venir en aide aux personnes de confessions différentes. Des actes qui entrent dans le cadre de la préservation du vivre-ensemble.







Après le discours de Serigne Mansour Sy Dabaakh, la cérémonie s’est conclue par des prières pour la paix au Sénégal et dans le monde, ainsi que des remerciements adressés aux dignitaires présents et toutes les autorités représentant l’Etat du Sénégal. Aussi, des remerciements à la délégation du Royaume du Maroc, représentant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et les membres du corps diplomatique.