Tivaouane Peulh : L. Sow écope de 6 mois d’emprisonnemeŕnt pour cession d’un lot de terrains appartenant à autrui

Le prévenu L. Sow a été attrait, ce 25 juin, devant le tribunal correctionnel de Dakar pour escroquerie portant sur 4,5 millions Fcfa au préjudice de I. Sonko.



En effet, le mis en cause est poursuivi pour avoir cédé un lot de terrains appartenant à autrui. Devant la barre, le plaignant âgé de la soixantaine a expliqué que les terrains qu’il a reçus de L. Sow font l'objet de réclamations par d’autres individus.



« Je lui ai remis 4,5 millions pour l’achat d’un lot de terrains, il m’a fait un acte de cession à 4,2 millions Fcfa et le reliquat de la somme versée, aurait servi au règlement des frais de dossier. Les terrains se trouvent à Tivaouane Peulh en allant vers Namora. Après la formalisation sur les parcelles, on m’a interpellé pour me dire que les terrains ne lui appartenaient pas. Je suis de Tambacounda et je vis là-bas c’est cette affaire qui m’a amené à Dakar », a indiqué I. Sonko qui soutient ne disposer que d’un acte de cession de la part de son collaborateur.







Il ressort des débats d’audience que le vendeur ne bénéficie que d’une notification sur une parcelle, contrairement, à ses dires faisant état de documents administratifs attestant de la propriété des terrains cédés. Selon le tribunal, rien ne prouvait que la notification concernait le site en question qui s’étend sur une superficie de 6 ha. En plus fera remarquer le président du tribunal, la notification n’était pas au nom du prévenu.



« J’ai entendu ce que I. Sonko a dit. Les terrains m’appartiennent. Ce n’est pas en mon nom parce que j’étais dans les procédures de mutation. Quand il m’a fait savoir que d’autres réclamaient l’espace, je lui ai remboursé plus de 3 millions Fcfa de la somme qu’il m’avait remise. Je demande le renvoi de l’audience pour que mon avocat puisse amener les autres dossiers afférents aux terrains », a déclaré le prévenu. Malheureusement, le tribunal lui fera savoir l’impossibilité de renvoyer l’affaire.



Dans sa réquisition, le maitre des poursuites a demandé l’application de la loi pénale à l’encontre de L. Sow. Le parquet a demandé de le reconnaître coupable des faits et de le condamner à 6 mois d’emprisonnement ferme.