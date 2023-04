Tivaouane : Le corps sans vie d'une mère de 3 enfants retrouvée complètement calciné

Perdue de vue depuis plus de deux semaines, le corps sans vie de A.Bâ a été retrouvé complètement calciné. La dépouille a été découverte dans les champs du village de Keur Macoumba Diop rattaché à Tivaouane et non loin Chérif Lô. A.Bâ s'activait dans le petit commerce.



Mais, la grande question qui taraude les esprits, c'est comment le corps sans vie de A.Bâ a fait pour se retrouver dans les champs de Keur Macoumba Diop. Selon notre source, la victime était mariée et mère de trois enfants et résidait à Mboro.