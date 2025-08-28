Tirage de la Ligue des Champions 2025/2026/ Focus sur les clubs français et les affiches de prestige

Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des Champions 2025/2026, tenu à Monaco, a offert un cocktail explosif de confrontations entre géants européens et outsiders ambitieux. Les clubs français n’ont pas été épargnés, héritant de groupes relevés qui promettent du spectacle… et du suspense.



Les clubs français face à l’élite



*PSG (Pot 1 – €1.19BN)

Tenant du titre, le PSG affrontera:

-Bayern Munich (duel de titans), le FC Barcelone (retrouvailles électriques), Tottenham (revanche après la Supercoupe), le Sporting Portugal, Newcastle, Atalanta, Leverkusen et Athletic Bilbao.



Un parcours semé d’embûches pour Luis Enrique et ses hommes, qui devront défendre leur couronne face à des adversaires redoutables.



* MARSEILLE(Pot 3 – €306M)

De retour en C1, l’OM affrontera: Le Real Madrid (déplacement royal au Bernabeu), Liverpool (choc au Vélodrome), l’ Ajax, Atalanta, Newcastle, le Club Bruges, le Sporting et l’ Union Saint-Gilloise.



Un tirage spectaculaire mais piégeux. Les Marseillais devront se surpasser pour espérer franchir la phase de ligue.



*MONACO (Pot 4 – €456M)

Les Monégasques croiseront: Le Real Madrid (comme un air de déjà-vu), Manchester City (duel de prestige), la Juventus, Galatasaray, Pafos, Bodo/Glimt, Club Bruges et Copenhague.



Un tirage contrasté, mêlant chocs historiques et déplacements exotiques. Paul Pogba pourrait retrouver la Juve dans un match très attendu.



Les chocs à ne pas manquer



- Real Madrid vs Manchester City

- PSG vs Bayern Munich

- ⁠Inter Milan vs Liverpool

- Arsenal vs Bayern Munich

- ⁠Barça vs PSG

La phase de ligue débutera le 16 septembre et s’achèvera le 28 janvier 2026. Les 8 premiers seront qualifiés directement pour les huitièmes, tandis que les équipes classées de la 9e à la 24e place passeront par des barrages.