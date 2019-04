Thiès : Vers une pérennisation des relations entre l'UEMOA et l'UT

L'Union Économique Monétaire Africaine (UEMOA) et l'Université de Thiès (UT) ont organisé une journée d'information et de sensibilisation. En effet, ceci devra permettre un meilleur accompagnement des étudiants, mais aussi le développement de l'enseignement supérieur et la promotion de la recherche dans le domaine agricole, de l'économie, de la santé entre autres. D'après la représentante résidente de l'UEMOA, Aïssa Kabo Sidikou " nous souhaitons pérenniser notre partenariat. Car, nous nous sommes rendus compte que les différentes thématiques de l'Ut répondent bien aux objectifs de l'UEMOA".