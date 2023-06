Thiès : Vers un partenariat win-win entre Free et la mairie de Ville

Pour améliorer son taux de couverture dans la cité du rail, le Dg de Free, Mamadou Mbengue, accompagné de son comité de direction et de ses collaborateurs, a rendu visite au maire de ville, le Dr Babacar Diop, dans le cadre d'un partenariat win-win. Cette initiative devra permettre à Free de mettre en place tout un arsenal technique et commercial sur le mobile et Free Money pour sa clientèle Thiessoise.



Pour le Dr Babacar Diop, ceci entre dans le cadre de son concept "mairie stratège" visant à engager un processus de transformation économique, sociale, politique et culturelle de la cité du rail. "L'ambition que nous avons de transformer le visage de Thiès fait que nous sommes obligés de sortir pour ne plus être à la solde des investisseurs. Tous les partenariats que nous avons paraphés ne seront que des partenariats gagnant-gagnant. Nos équipes vont s'asseoir autour d'une table pour mettre sur place des projets où les Thiessois vont se sentir concernés", a précisé le maire de ville. Le Dg de Free, Mamadou Mbengue qui signale que "Thiès fait partie de leur priorité en terme de qualité réseau, sur le plan de la distribution", a réitéré sa ferme volonté de travailler en parfaite collaboration avec le Dr Babacar Diop et son équipe



. Il fera savoir qu'avant "l'arrivée de Free, les prix étaient quatre fois supérieurs". Pour dire selon lui, que "Free a beaucoup contribué à la baisse des prix sur le téléphone mobile entre autres". Il a également magnifié l'engagement et la ferme volonté du maire de Thiès de travailler avec Free...