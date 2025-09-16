Thiès : Vers la démolition du "restaurant Kawsara" annoncée par le maire de Ville, le propriétaire monte au créneau et exige le respect des procédures


À la suite de la sortie du maire Babacar Diop annonçant la démolition de l'un des plus grands restaurants de Thiès (niché à Thiès-Ouest en allant vers la gare routière), communément appelé " Kawsara", le propriétaire de la boîte a fait face à la presse pour apporter des précisions relativement à la communication du maire de la ville de Thiès qui avait déclaré que ledit restaurant doit être déplacé parce qu'il bloque les travaux de construction d'un giratoire au niveau de cet axe stratégique. Toutefois, selon lui, même s’il y a eu auparavant quelques difficultés, finalement le prioritaire a décidé de quitter les lieux. 
 
Pour ce dernier du nom de Mame Cheikh Ndoye, il n'a jamais été question de refus de sa part, d'autant qu'il s'agit d'un projet appartenant à l'État du Sénégal. Cependant, selon lui toujours, aucune procédure n'a été enclenchée pour aller vers l'identification d'un nouveau site devant abriter le "restaurant" ou vers l'indemnisation de son propriétaire. 
Mame Cheikh Ndoye et ses employés (une quarantaine) ont ainsi sollicité l'accompagnement de l'État afin que les choses se fassent dans les règles de l'art.
 
 
Ils ont balayé d'un revers de main toute déclaration allant dans le sens de faire croire à l'opinion que c'est eux qui ralentissent les travaux de réalisation de cette voie de contournement, initiés depuis 2018 par l'État du Sénégal...
Mardi 16 Septembre 2025
Moussa Fall



