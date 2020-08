Thiès : Un pot d'au revoir offert au commissaire Oumar Ndiaye du poste de police de Médina Fall.

Une cérémonie d'au revoir a été organisée dans l'enceinte du Poste de police de Médina Fall. Un geste hautement significatif de la part des éléments dudit poste, mais aussi des populations qui ont tenu à honorer le commissaire Oumar Ndiaye, appelé à d'autres responsabilités. L'homme de nature effacée, travailleur et pétri de valeurs, si l'on se fie aux témoignages des uns et des autres, a marqué de son empreinte indélébile le poste de police de Médina Fall à travers ses différentes réalisations depuis qu'il a été installé à la tête de ce service. La cérémonie a été rehaussée par la présence, des chefs coutumiers, religieux, de ses camarades de corps des autres commissariats et des populations de Médina Fall...