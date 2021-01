Thiès : Serigne Ahmed Saloum Dieng reporte le 18 ème Forum islamique pour la paix.

La 2e vague de la pandémie a fait prendre des décisions sérieuses aux autorités avec l'instauration de l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu dans les régions de Dakar et Thiès.



En cause, ces deux régions enregistrent le plus grand nombre de cas de malades atteints de Covid-19. Aussi, pour se conformer aux directives des autorités sanitaires et lutter contre la propagation de la maladie qui tue, Serigne Cheikh Ahmed Saloum Dieng a reporté la 18 ème édition du Forum islamique pour la paix à une date ultérieure.



Il a invité, ainsi, les populations au respect des règles d'hygiène, seule arme contre la pandémie en attendant l'arrivée du vaccin.



À rappeler que des érudits du Saint Coran et de la Sunnah entre autres Oulémas prennent part chaque année à cette rencontre pour échanger sur des thématiques relevant de l'actualité dans le monde musulman.