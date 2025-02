Thiès – Processus de révision de la loi d’orientation Agro-Sylvo-Pastorale : Vers la tenue en mars du Conseil supérieur d’orientation Agro-Sylvo-Pastorale (Dr Alpha Bâ, Secrétaire d’État)

Les journées de réflexion sur la révision de la loi d’orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP) ont débuté ce matin à Thiès. La concertation thématique, qui réunit l’ensemble des acteurs, porte sur le nexus « Eau, Terre, Énergie, Forêts ». L’objectif principal est d’analyser les interactions entre ces dimensions afin de formuler des recommandations stratégiques adaptées à la révision de la LOASP. Le comité en charge de ces travaux, ainsi que les acteurs, devront :

- Mettre en contexte la concertation sur le nexus dans le cadre de la révision de la LOASP,

- Identifier les défis majeurs et les opportunités liés à la gestion des ressources en eau, terre, énergie et forêts,

- Recueillir les avis, recommandations et contributions des participants, etc.



Le secrétaire d’État aux Coopératives et à l’Encadrement paysan, le Dr Alpha Bâ, venu présider la cérémonie d’ouverture ce matin, s’est félicité des efforts consentis. Il a annoncé que le président de la République, en concertation avec ses services protocolaires de la Présidence, a prévu la tenue du Conseil supérieur d’orientation Agro-Sylvo-Pastorale durant la première quinzaine du mois de mars.