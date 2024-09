Thiès – Politique : le chargé des relations avec la presse, Pape A. Mané, quitte le parti Rewmi.

Pape Abdou Mané a annoncé son départ du parti Rewmi ce vendredi 20 septembre 2024 dans une note transmise à DakarActu Thiès. "Chers membres du Parti Réew Mi,

Après plus de deux décennies de dévouement au sein du parti en tant que membre du Secrétariat national chargé des relations avec la presse, je souhaite vous informer de ma décision de quitter le Parti Réew Mi. Ma gratitude va au Président Idrissa Seck pour sa confiance inébranlable en moi tout au long de cette période. Mon expérience et mes luttes au sein du parti resteront des chapitres essentiels de ma vie politique, a-t-il argué.



L'ex mandataire du candidat Idrissa Seck au niveau de la RTS lors des élections présidentielles de 2007 à 2024 a précisé : « Cette décision n'a pas été prise à la légère, mais avec un profond respect pour le parti, ses valeurs et ses membres. » Je quitte le parti Réew Mi avec un cœur reconnaissant, et je souhaite à l'organisation tout le succès dans ses futurs projets…