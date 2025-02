Thiès : Ouverture du championnat du sport scolaire

L’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Thiès Ville et le maire de la commune de Thiès-Est, Me Ousmane Diagne, ont procédé ce jour au lancement des activités sportives scolaires au stade Maniang Soumaré de Thiès. Placé sous le thème *« Sport scolaire : apprendre l’excellence et cultiver la tolérance »*, ce championnat réunit les meilleurs élèves des différents établissements du district du sport scolaire de Thiès Ville.



Selon l’IEF Thiès Ville, cette cérémonie s’inscrit dans le cadre du développement légitime du sport scolaire à la base, conformément à la lettre circulaire ministérielle n° 34/53 du 11 octobre 2024, portant sur l’institutionnalisation du championnat national du sport scolaire.



Pour sa part, le maire de Thiès-Est, Me Ousmane Diagne, a souligné que cette initiative s’aligne sur la politique sportive de l’État. Il s’est engagé à discuter avec ses collègues maires afin d’élargir cette compétition en y intégrant davantage de disciplines sportives.