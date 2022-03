Thiès / Opérations de désengorgement : Modou Fall invite Babacar Diop à « la clémence et à privilégier l'approche participative »

Après avoir décidé de tourner le dos à Siré Dia, ancien Dg de la poste, le responsable apériste Modou Fall, compte s'investir corps et âme pour régler les vrais problèmes des Thiessois.



À ce titre, suite aux récentes sorties du maire de ville, Babacar Diop, dans le cadre de ses opérations "Thiès-ville propre", le responsable de l'Alliance pour la République (APR) interpelle directement le nouveau maire.



Selon lui, "cette opération de désengorgement de la ville qui a fini d'installer une peur bleue chez les détaillants de fruits, petits commerçants entre autres et même le dégoût d'une certaine frange de la population envers leur nouveau maire ne devrait pas se faire sans l'implication des uns et des autres".



De l'avis de Modou Fall, Babacar Diop doit s'inspirer du maire sortant Talla Sylla qui "a placé la barre haut durant son magistère à la tête de la mairie de ville". "Un bon dirigeant doit privilégier une approche inclusive, mais également doit faire preuve de clémence envers ses populations", avise-t-il.