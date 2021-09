Thiès-Nord / Pape Doumbia dévoile son programme : "Pas un pas sans les Thiessois", une fois à la tête de la mairie.

Le président du Mouvement "Thies Ca Kanam", Pape Doumbia vient de porter à la connaissance des populations de Thiès-Nord son programme innovant "Pas un pas sans les thiessois" basé sur neuf points. Il ambitionne à travers son programme, de réaliser le rêve des populations consistant à vivre en parfaite harmonie dans une commune qui offre toutes les commodités d'une vie adaptée à nos réalités culturelles et environnementales.



Selon Pape Abdoulaye Mbengue, "ce projet s'appuiera sur l'emploi et l'employabilité des jeunes et le renforcement des capacités des femmes, la santé, l'éducation, le sport, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, l'environnement et la gestion des ressources naturelles entre autres."



Aussi, selon lui, "l'objectif de Thies Ca Kanam c'est d'avoir une cité où presque toutes les conditions d'épanouissement sont réunies pour ces citoyens..."