Thiès : Mamadou Lô Ndiéguène offre des kits d'hygiène et déclare sa candidature à la mairie de ville.

La sensibilisation et le respect des mesures barrières doivent être de mise en cette période de 3ème vague de la pandémie à Covid-19. C'est d'ailleurs pour cette raison que le président du parti, "Natangué", Mamadou Lô Ndiéguène a offert un lot de kits d'hygiène au poste de santé de Keur Mame El Hadji Ndiéguène et à l'hôpital régional de la cité du rail.



L'occasion a été saisie par le fils de la famille Ndiéguène pour déclarer sa candidature à la maire de Thiès-Ville. Ce dernier promet de générer, avec son parti qui se veut un parti écologiste, plus de 100 000 emplois s'il est élu à la tête de la municipalité.



Cet acte a été magnifié par le directeur de l'hôpital régional, l'infirmier chef du district de santé de Keur Mame El Hadji et du khalife Serigne Mounirou Ndiéguène qui a prié pour la réussite de leur fils. Il a également présenté ses condoléances aux familles des Layène et des Seck de Thiénéba suite au rappel à Dieu de leurs Khalifes respectifs.