Thiès : "Macky et son épouse ne peuvent pas tout faire, nous nous devons d'être plus près des populations" (Massaly)

En ce début de mois béni de Ramadan, le leader du parti Union pour une Nouvelle République (UNR), Mohamed Lamine Massaly a offert un important lot de denrées alimentaires aux populations et familles les plus démunies. Il a saisi l'occasion pour inviter les leaders politiques à davantage jouer leur partition pour appuyer les populations. "Soyons beaucoup plus près des populations comme le souhaite le Chef de l'État. Le Président Macky Sall et son épouse ne peuvent pas tout faire. Au-delà de la mission qu'on nous a assignée, nous devons tout faire pour appuyer les populations", a-t-il soutenu.

Cependant, Massaly signale que la marche de Pastef à Thiès a échoué. "Il n'y avait que deux pelés et trois tondus", déclara-t-il, avant d'ajouter : "J'ai décrété la mort de Pastef à Thiès. Ce sont des femmes qui répondent et qui luttent à leur place. Nous éprouvons un grand respect envers la femme c'est pourquoi on ne peut pas se permettre de nous en prendre à elles..." Concluant, Massaly réitère sa ferme volonté d'accompagner le Président Macky Sall dans ses projets, non sans avertir tous les manifestants qui tenteront d'essayer de s'en prendre à nouveau à lui...